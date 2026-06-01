Dopo quattro anni e 92 presenze totali, l'avventura di Charalampos Lykogiannis al Bologna è giunta al capolinea a causa della scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo.
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Cor Sport – Lykogiannis lascia il Bologna dopo 4 anni: ipotesi ‘ritorno in patria’
Lykogiannis vicino all'addio. Il greco dopo 4 anni saluta Bologna
Arrivato a parametro zero dal Cagliari, il terzino greco ha rappresentato una delle prime e più riuscite intuizioni di mercato dell'era Sartori. Nonostante non sia sempre stato un titolare fisso, Lykogiannis è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sia sotto la guida di Motta che con Italiano, contribuendo alla recente crescita del club in Italia e in Europa, e favorendo la maturazione completa del suo erede designato, Miranda. A trentatré anni, il suo futuro calcistico potrebbe ora concretizzarsi in un ritorno in patria, all'Olympiakos o al Panathinaikos, ma il legame affettivo con la piazza rossoblù resterà comunque indissolubile.
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