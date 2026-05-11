Così Jonathan Rowe al termine della gara:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Rowe: “Il mister mi ha detto ‘bisogna vincere la partita’”
news
Rowe: “Il mister mi ha detto ‘bisogna vincere la partita’”
Le parole di Jonathan Rowe nel post partita di Napoli-Bologna
“Stare in panchina dall’inizio non fa mai piacere, però poi il mister nel mettermi in campo mi ha detto: “bisogna vincere la partita”, e così è stato. Sono felice per la partita, abbiamo giocato da squadra e sono contento di essere stato utile al gruppo col il mio gol”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA