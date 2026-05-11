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Rowe: “Il mister mi ha detto ‘bisogna vincere la partita’”

Rowe: “Il mister mi ha detto ‘bisogna vincere la partita’” - immagine 1
Le parole di Jonathan Rowe nel post partita di Napoli-Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Così Jonathan Rowe al termine della gara:

“Stare in panchina dall’inizio non fa mai piacere, però poi il mister nel mettermi in campo mi ha detto: “bisogna vincere la partita”, e così è stato. Sono felice per la partita, abbiamo giocato da squadra e sono contento di essere stato utile al gruppo col il mio gol”.

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