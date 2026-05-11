tuttobolognaweb news Italiano: “E’ stata una bella vittoria. Contento per Rowe. Berna? Sul contratto…”

news

Italiano: “E’ stata una bella vittoria. Contento per Rowe. Berna? Sul contratto…”

Il commento di Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN
Redazione TuttoBolognaWeb

Italiano: “E’ stata una bella vittoria. Contento per Rowe. Berna? Sul contratto…”- immagine 1

Queste le parole di Vincenzo Italiano a Dazn dopo la vittoria del Bologna per due a tre a Napoli:

"Sono contento per Rowe. Gli ho detto che poteva portare imprevedibilità per venti minuti visto che veniva da una botta col Cagliari e si è allenato poco. Siamo stati premiati dopo un primo tempo giocato molto bene. E' stata una bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello. Quest'anno non siamo riusciti a stupire come l'anno scorso ma sprazzi di bel Bologna si sono visti. Castro? E' giovanissimo, è un 2004 ed è in grande crescita per come lega il gioco e per la presenza in area. Ha ancora margini enormi e anche lui se tiene i piedi per terra farà strada. Ha spirito di sacrificio e voglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA