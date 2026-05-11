Italiano: “E’ stata una bella vittoria. Contento per Rowe. Berna? Sul contratto…”

"Sono contento per Rowe. Gli ho detto che poteva portare imprevedibilità per venti minuti visto che veniva da una botta col Cagliari e si è allenato poco. Siamo stati premiati dopo un primo tempo giocato molto bene. E' stata una bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello. Quest'anno non siamo riusciti a stupire come l'anno scorso ma sprazzi di bel Bologna si sono visti. Castro? E' giovanissimo, è un 2004 ed è in grande crescita per come lega il gioco e per la presenza in area. Ha ancora margini enormi e anche lui se tiene i piedi per terra farà strada. Ha spirito di sacrificio e voglia"