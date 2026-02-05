Rowe: “Bologna meriti di più”

Un momento difficile per il Bologna , soprattutto in casa, dove in campionato sono arrivate cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Il pubblico del Dall'Ara non riesce più a gioire.

Anche l'ultima partita contro il Milan ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra rossoblù, crollata nettamente contro una formazione priva di tre titolari. Un messaggio è arrivato ieri, a firma di uno dei più giovani della squadra, ovvero quel Jonathan Rowe che recentemente è sempre stato tra i migliori: «Ti meriti di meglio rossoblù, dobbiamo fare di meglio» le sue parole sui social dopo la sconfitta contro i rossoneri. Oggi la squadra si ritrova al Niccolò Galli per riprendere i lavori in vista del match con il Parma fissato per domenica sempre al Dall'Ara. Vietato fallire.