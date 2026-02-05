Un momento difficile per il Bologna, soprattutto in casa, dove in campionato sono arrivate cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Il pubblico del Dall'Ara non riesce più a gioire.
Rowe: "Bologna meriti di più"
Le parole di Jonathan Rowe sui social
Anche l'ultima partita contro il Milan ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra rossoblù, crollata nettamente contro una formazione priva di tre titolari. Un messaggio è arrivato ieri, a firma di uno dei più giovani della squadra, ovvero quel Jonathan Rowe che recentemente è sempre stato tra i migliori: «Ti meriti di meglio rossoblù, dobbiamo fare di meglio» le sue parole sui social dopo la sconfitta contro i rossoneri. Oggi la squadra si ritrova al Niccolò Galli per riprendere i lavori in vista del match con il Parma fissato per domenica sempre al Dall'Ara. Vietato fallire.
