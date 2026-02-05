Cor Sport – Ditevi tutto: scatta l’ora del confront

Errori e distrazioni, sette sconfitte in undici partite e ora ci sono Parma e Lazio tra campionato e Coppa Italia: a Casteldebole va in scena il confronto dopo che l'allenatore ha chiesto rispetto verso la tifoseria. Oggi è prevista la ripresa in vista della lunch match contro i ducali e l'allenatore si confronterà con la squadra: obiettivo arrivare subito una svolta. Poi, c'è il Dall'Ara, violato cinque volte nelle ultime sei dopo che era stato fortino per due anni. 'Il giorno della verità in cui Italiano parlerà alla Bologna di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che dovrà essere. E dovrà essere praticamente per forza perché questo andazzo una volta per tutte deve finire' scrive Claudio Beneforti. Serve ripartire, perché a febbraio passa tutta la stagione tra Parma, Coppa Italia, e doppia sfida di Europa League con il Brann. Via, dunque, ai confronti.