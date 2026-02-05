Gazzetta – Dov’è finito il Bologna: il dopo Milan svela i problemi

Gazzetta dello Sport oggi si interroga sul crisi del Bologna , ovvero quella di una squadra che fino a novembre era nelle primissime posizioni della classifica e oggi è piombata al decimo posto con sette sconfitte nelle ultime undici partite di campionato.

Sono cinque i punti che identifica Gazzetta, a firma Matteo Della Vite, sui problemi che attanagliano i rossoblù. Si parte dalla difesa, con 2 gol di media a gara subiti nelle ultime undici partite. Sul mercato dentro Helland. Punto due i giocatori chiave, soprattutto Orsolini e Freuler, per cui mancano anche i rinnovi di contratto. Problemi anche in avanti nelle prime punte. Castro e Dallinga: solo 7 reti in due in campionato. Punto 4 Italiano: il tecnico va avanti con le sue idee e niente ritiro anticipato. Punto 5 l'ambiente: non si deve scherzare col fuoco ha detto Italiano dopo il Milan e la città è incredula.