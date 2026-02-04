La crisi del Bologna passa dalla difesa: 22 gol subiti nelle ultime 11

Le difficoltà del Bologna son sotto gli occhi di tutti. Nonostante la squadra abbia il sesto miglior attacco del campionato si ritrova decima in Serie A. Il problema principale della squadra di Italiano è la fase difensiva. Prima di dicembre il Bologna era la terza miglior difesa del campionato con soli 8 gol subiti, la difesa dei rossoblù funzionava quasi alla perfezione. Tuttavia, da dicembre in poi blackout e la partita di ieri sera col Milan ne è la dimostrazione. Errori inspiegabili, centrocampo che non riesce a far da filtro e disattenzioni goffe sono stati i motivi principali non solo della sconfitta di ieri, ma del crollo del Bologna in generale.