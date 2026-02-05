Immobile: “Contento a Parigi. A Bologna non giocato molto”

Debutto per Ciro Immobile in Francia. Ieri il Paris Fc era in campo per gli ottavi della Coppa di Francia contro il Lorient , sconfitta per due a zero, e l'ex rossoblù è stato schierato nel finale di gara. Queste le parole di Immobile a Le Parisien dopo la partita:

"È stata una settimana un po' complicata perché tutto doveva essere fatto piuttosto in fretta per ottenere il trasferimento... Ma sono molto contento di essere qui, perché è una squadra che vuole lavorare sodo, che vuole crescere molto velocemente. Lo ammetto, finora ho fatto solo una seduta di allenamento con il resto della squadra, ma domenica abbiamo una partita importante ad Auxerre. Stasera mi sentivo bene, ma sentivo anche di aver bisogno di spazio perché a Bologna non ho giocato molto".