Rocchi chiaro sull’episodio di Milan-Bologna: “Era fallo di Lucumi e rigore”

L'arbitro Marcenaro aveva inizialmente fischiato rigore per fallo di Freuler su Nkunku, invece è il milanista che allarga la gamba, ma non aveva sanzionato il precedente fallo di Lucumi sull'attaccante. Il Var ha richiamato il direttore al monitor ma solo per togliere il rigore concesso e non per far analizzare il primo contatto tra Lucumi e Nkunku. Un errore: "La seconda parte ha una interpretazione corretta, non è rigore. Ma nessuno valuta il primo contatto, che invece lo è. L'arbitro avrebbe dovuto fischiare il primo rigore e non il secondo, in ogni caso il Var avrebbe dovuto correggerlo ma dandogli apertura su entrambe le situazioni. La decisione giusta sarebbe stata: fischio in campo, revisione completa e corretta, quindi modifica della decisione con spiegazione della scelta".