Due sconfitte in tre partite, pochissime occasioni da gol a San Siro contro il Milan e prime critiche dagli addetti ai lavori al Bologna di Vincenzo Italiano.
Lorenzo Amoroso: "C'è nervosismo a Bologna"
Lorenzo Amoroso: “C’è nervosismo a Bologna”
Le parole di Lorenzo Amoroso sul Bologna
Duro è stato Lorenzo Amoruso, intervenuto a Tmw Radio. Queste le parole sul momento rossoblù dell'ex calciatore di Fiorentina e Rangers: "L'esternazione fatta da Italiano su Bernardeschi (deve fare uno switch sul calcio italiano, ndr), denota un po' di nervosismo. Qualche giocatore non risponde come dovrebbe e i risultati non arrivano. Il Bologna va sotto ritmo e fa anche più fatica a ripartire. Ndoye era una chiave importante e chi lo ha sostituito non sta avendo lo stesso risultato".
