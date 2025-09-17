Lorenzo Amoroso: “C’è nervosismo a Bologna”

Duro è stato Lorenzo Amoruso, intervenuto a Tmw Radio. Queste le parole sul momento rossoblù dell'ex calciatore di Fiorentina e Rangers: "L'esternazione fatta da Italiano su Bernardeschi (deve fare uno switch sul calcio italiano, ndr), denota un po' di nervosismo. Qualche giocatore non risponde come dovrebbe e i risultati non arrivano. Il Bologna va sotto ritmo e fa anche più fatica a ripartire. Ndoye era una chiave importante e chi lo ha sostituito non sta avendo lo stesso risultato".