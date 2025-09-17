Bazzani: “Al Bologna è mancato il guizzo. Mercato? Serve tempo”

“E’ stata una partita in cui il Bologna ha tenuto la palla senza essere pericoloso. E’ mancata velocità negli ultimi trenta metri, è mancato l’uno contro uno e il Milan è molto bravo a difendersi con il blocco basso per poi ripartire con gamba. Credo che strategicamente Allegri abbia lasciato palla al Bologna per togliere verticalità e profondità. Ai rossoblù è mancato il guizzo. Poi, una volta preso il gol sono state perse anche le distanze tra i reparti e la fiducia. Il Milan poteva farne un paio. Serve aumentare il ritmo e la condizione di alcuni giocatori offensivi”.