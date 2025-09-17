Arbitro di Bologna-Genoa

Bologna-Genoa, in programma sabato alle 15, sarà diretta dal signor Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Moro e Luciani e dal quarto uomo Sacchi. Al Var Maggioni e Chiffi. Un solo precedente tra Collu e il Bologna. Risale al 2 novembre 2024, prima vittoria di Italiano in casa, con l'1-o sul Lecce. Sono tre i precedenti tra Collu e il Genoa con un bilancio per il grifone di tre sconfitte. L'ultimo precedente è Genoa-Milan 1-2 del 5 maggio 2025