Qui Casteldebole – Si avvicina il rientro di Pobega e Casale

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

Sono ancora quattro gli assenti per Vincenzo Italiano nella settimana che porta a Bologna-Genoa. Oggi la squadra ha continuato gli allenamenti al Niccolò Galli con due giocatori che avvicinano il rientro.

Per i rossoblù attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Nicolò Casale e Tommaso Pobega hanno svolto lavoro differenziato, potrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, mentre tempi più lunghi per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana, ancora alle prese con le terapie. Domani, a -2 da #BFCGenoa, la squadra si allenerà alle 11 al centro tecnico.

