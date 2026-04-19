Sette minuti, poi il dolore muscolare alla coscia destra e l'uscita dal campo. E' durata poco Juventus-Bologna per Federico Bernardeschi, subentrato nella ripresa a Santiago Castro. Nel post partita il tecnico Vincenzo Italiano si è assunto la responsabilità dell'infortunio e probabilmente la stagione del numero dieci può dirsi terminata.
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Rischio stagione finita per Federico Bernardeschi
Le condizioni di Bernardeschi
"Federico Bernardeschi è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni" comunica il Bologna. Se si trattasse di una lesione muscolare non ci sarebbe possibilità di recupero per le ultime cinque partite.
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