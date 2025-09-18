Repubblica – Nuovo schema Bologna, si giocherà in 22.153

L'affetto del Dall'Ara è ancora presente, l'entusiasmo anche, così il Bologna giocherà la sua stagione casalinga davanti a un pubblico importante e caloroso. Quello di ieri è il dato più alto dell'era Saputo, sottolinea il quotidiano. Non solo, è il dato migliore degli ultimi 25 anni e bisogna tornare ai tempi di Beppe Signori nel 2000 per registrare numeri simili. E anche allora c'era la Coppa Uefa. Sabato contro il Genoa, oltre agli abbonati, sono stati venduti altri seimila biglietti e si sfiorerà il tutto esaurito per un Dall'Ara ghindato a festa. Dopo, sarà tempo di Europa League con la trasferta di Birmingham da 2500 persone per il settore ospiti. Il tifo rossoblù è sempre presente.