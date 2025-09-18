Cor Bo – Bologna, l’autunno per svoltare

La partita di sabato contro il Genoa, scrive il quotidiano, apre un ciclo duro di 5 partite in 15 giorni, praticamente una partita ogni 3. Prevista anche una doppia trasferta da gestire con i viaggi tra Birmingham giovedì 25 e Lecce, la domenica successiva. Anche dopo la sosta di ottobre arriverà un ciclo duro con 7 partite in 21 giorni, di cui ben 4 in trasferta. Insomma, parte l'Europa League e il Bologna dovrà dimostrare di essere pronto in una competizione dal livello inferiore rispetto alla Champions ma che, giocandosi di giovedì, rischia di essere più dispendiosa. Il quotidiano ricorda poi il rendimento dei rossoblù l'anno scorso tra settembre e inizio novembre con uno score di quattro vittorie (tutte in campionato), cinque pareggi e tre sconfitte (tutte in Championss).