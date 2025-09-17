La LegaSerieA comunica che la 38a edizione della Supercoppa Italiana si disputerà interamente a Riyad, in Arabia Saudita, tra il 18 e il 22 dicembre 2025.
Definiti gli orari della Supercoppa: ecco quando si giocherà contro l’Inter
Ecco gli orari della Supercoppa in Arabia Saudita
Il Bologna, vincitore della Coppa Italia, affronterà l'Inter, la seconda classificata in campionato, mentre i campioni d'Italia del Napoli avranno di fronte il Milan. Di seguito il calendario della competizione: semifinale Napoli-Milan giovedì 18/12, semifinale Bologna-Inter venerdì 19/12, finale lunedì 22/12, in orari da definire. Tutte le partite saranno trasmesse in Italia sulle reti Mediaset.
