Carlino – Bernardeschi: “E’ un Bologna molto forte. Possiamo arrivare in fondo”

Italiano gli ha chiesto di ricordarsi com'è la Serie A e al Bologna serve la sua fantasia. Il suo mancino. Federico Bernardeschi è stato uno degli acquisti più importanti della sessione estiva e ora ci si attende da lui il contributo che serve. Il numero dieci è stato intervistato dal Resto del Carlino dopo la sconfitta contro il Milan :

“Italiano ha detto che mi sono dimentica com’è la Serie A? Conosco il mister, quelle cose me le ha dette di persona e so cosa volesse dire. Non ci sono problemi. Ci abbiamo fatto una risata sopra io e lui. In allenamento è un tecnico esigente, ma i risultati gli danno ragione ed è schietto. Se ti deve dire una cosa te la dice. C’è stato subito feeling dalla prima telefonata”.