Cor Sport – Odgaard accelera: è l’uomo della svolta

Quella del danese è una partenza lenta e Italiano conta di avere a breve il giocatore da sei gol e tre assist che è stato l'anno scorso in posizione da trequartista. Undici mesi fa proprio l'esordio nel ruolo nella trasferta di Genova a Marassi terminata 2-2, fu l'invenzione di Italiano per rilanciare il Bologna che era partito piano dopo l'addio di Motta, anche se in quel caso avvenne una sanguinosa rimonta genoana con due gol nel finale. Ora Odgaard deve ritrovare condizione fisica e ritmo per tornare a incidere tra le linee e offrire al Bologna una bocca da fuoco in più oltre gli esterni. E' solo una questione di tempo e il danese punta la partita di sabato proprio contro il grifone