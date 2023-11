Ravaglia: “Una emozione il Dall’Ara. Io portiere per la passione di papà”

Federico Ravaglia da Castelmaggiore è il secondo portiere del Bologna in questa stagione. Dopo un paio di prestiti in Serie B, il prodotto del settore giovanile rossoblù è stato promosso secondo portiere al posto del partente Bardi, ora titolare in B alla Reggiana, e la sua occasione è arrivata in Coppa Italia con il Verona, dove ha giocato al posto del titolarissimo Lukasz Skorupski. Difficile togliere il posto al polacco, ma Ravaglia lavora tutti i giorni per farsi trovare pronto quando ce ne sarà necessità e occasione. E parte proprio da qui la sua chiacchierata a Bfc Week: