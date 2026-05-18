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Raimondo ammette: “Spero di giocare in Serie A il prossimo anno”

Raimondo ammette: “Spero di giocare in Serie A il prossimo anno” - immagine 1
Le parole di Antonio Raimondo, attaccante del Bologna in prestito al Frosinone
Redazione TuttoBolognaWeb

La stagione in Serie B di Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna, è stata superlativa sia a livello personale, undici gol in 37 partite, sia a livello di squadra, con la promozione in Serie A del Frosinone. E ora l'attaccante di Ravenna spera di avere una chance in massima serie.

Raimondo probabilmente farà ritorno al Bologna dopo il prestito e verrà valutato in ritiro prima di prendere una decisione sul futuro. Così l'attaccante a Goal.com: "Non so ancora nulla sul prossimo anno, spero di giocare in Serie A e fare bene. Mihajlovic? Lo ringrazierò sempre, a 16 anni mi ha chiamato in prima squadra e la settimana dopo ha annunciato pubblicamente che mi avrebbe fatto esordire. Sarò sempre grato a Sinisa".

 

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