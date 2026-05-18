E’ scomparso l’ex rossoblù Geovani. Maifredi: “Notizia ferale”

Centrocampista di regia con spiccata visione di gioco e senso del gol, si affermò nel Vasco da Gama e fu ingaggiato dal Bologna nell’estate del 1989 dopo essersi segnalato con la selezione brasiliana alle Olimpiadi di Seul del 1988. In rossoblù giocò una sola stagione disputando 28 partite e segnando 3 gol tra campionato e Coppa Italia. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Bologna FC 1909. A stretto giro di posta sono arrivate anche le condoglianze di Gigi Maifredi, l'allenatore di Geovani in rossoblù: 'Notizia ferale', il suo commento.