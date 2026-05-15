Qui Casteldebole – Nessun rientro per Italiano

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole in vista di Atalanta-Bologna in programma domenica. Attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per i ragazzi di Mister Italiano. Terapie e programma differenziato per Nicolò Cambiaghi; terapie per Nicolò Casale e Martin Vitik. Domani, vigilia di Atalanta-Bologna, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 11. L’allenatore Vincenzo Italiano sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14:15 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.