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Qui Casteldebole – Nessun rientro per Italiano

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Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole in vista di Atalanta-Bologna in programma domenica. Attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per i ragazzi di Mister Italiano. Terapie e programma differenziato per Nicolò Cambiaghi; terapie per Nicolò Casale e Martin Vitik. Domani, vigilia di Atalanta-Bologna, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 11. L’allenatore Vincenzo Italiano sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14:15 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

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