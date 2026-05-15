Mercato – Il Galatasaray pronto a offrire 3 milioni a Rowe

Club turchi e inglesi su Rowe: pronte offerte importanti di ingaggio

Si fanno insistenti i rumors attorno a Jonathan Rowe e al suo futuro. Ne parla oggi il Resto del Carlino che fa il quadro della situazione sui club interessati alle prestazioni del classe 2003 inglese.

Dalla Turchia si parla di un Galatasaray arrembante e pronto a recapitare al giocatore una offerta da 3 milioni di euro di ingaggio, con l'intento di avere l'ok del ragazzo ed eventualmente forzare la mano al Bologna per la cessione. Attenzione poi alla Premier League, in cui Rowe prima o poi vorrà giocare. Il Carlino parla dell'interessamento del Chelsea che sarebbe disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da 3.5 milioni per cinque anni. Ma quale può essere la richiesta del Bologna? Secondo indiscrezioni si parla di almeno 40 milioni di euro.