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Qui Casteldebole – Dallinga out contro la Roma

Qui Casteldebole – Dallinga out contro la Roma - immagine 1
Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

Non ci sono stati rientri in gruppo a Casteldebole a due giorni dalla sfida contro la Roma. Resta dunque out Thijs Dallinga, alle prese con la tendinite, per lui ancora differenziato, mentre non saranno a disposizione anche Skorupski, Casale e Bernardeschi. Di seguito il comunicato.

'Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a -2 da Bologna-Roma. Attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga; terapie per Federico Bernardeschi'.

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