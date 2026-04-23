Non ci sono stati rientri in gruppo a Casteldebole a due giorni dalla sfida contro la Roma. Resta dunque out Thijs Dallinga, alle prese con la tendinite, per lui ancora differenziato, mentre non saranno a disposizione anche Skorupski, Casale e Bernardeschi. Di seguito il comunicato.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Qui Casteldebole – Dallinga out contro la Roma
news
Qui Casteldebole – Dallinga out contro la Roma
Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
'Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a -2 da Bologna-Roma. Attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga; terapie per Federico Bernardeschi'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA