Arbitro di Bologna-Roma e relativi precedenti

Sono stati designati gli arbitri per la trentaquattresima giornata di campionato. Bologna-Roma, in programma sabato 25 aprile alle ore 18, sarà diretta dal signor Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Berti e Di Gioia e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var Maresca e Meraviglia.

Sono 19 i precedenti del Bologna con Di Bello, con 5 vittorie rossoblù, 7 pareggi e 7 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Atalanta 0-2 dello scorso gennaio. Con la Roma sono 33 i precedenti, squadra arbitrata per più volte da Di Bello, con 20 vittorie giallorosse, 6 pareggi e 7 sconfitte. Ultimo precedente Roma-Cremonese 3-0 del 22 febbraio. Di Bello ha già arbitrato una sfida tra le due squadre, era il 18 febbraio 2019 e all'Olimpico finì 2-1 per la Roma.