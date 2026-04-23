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Cor Sport – Le scelte di Italiano per la Roma: Orsolini e Rowe sulle fasce

Cor Sport – Le scelte di Italiano per la Roma: Orsolini e Rowe sulle fasce - immagine 1
Iniziano i ballottaggi per la sfida con la Roma, questa l'analisi del Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Si avvicina la partita con la RomaOrsolini corre verso la conferma da titolare anche a causa dell'infortunio di Bernardeschi. Tuttavia, a Italiano rimangono ancora dei dubbi di formazione. A sinistra sono in 3 a contendersi il posto: Cambiaghi, Rowe e il rientrato Dominguez, l'inglese rimane il favorito. In difesa, invece, andrà scelto il compagno di LucumiCasale sta ancora smaltendo il problema alla caviglia, Heggem, Vitik Helland sono tutti e tre in corsa. Sulla fascia destra Zortea De Silvestri insidiano Joao Mario mentre s sinistra più Lykogiannis di Miranda. In porta ballottaggio tra Ravaglia Pessina col primo favorito. A centrocampo andranno scelti i compagni di Freuler: uno dovrebbe essere Ferguson mentre l'altro posto se lo contenderanno Sohm, Pobega Moro.

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