Carlino – Cagni rilancia Italiano: “Vincenzo vale una big”

Gigi Cagni, che fece debuttare Italiano in Serie A, parla dell'attuale allenatore del Bologna: "Italiano è pronto per una big, ha le carte in regola per allenare anche ai livelli top. Anche se tanto di meglio del Bologna di Sartori in giro non lo vedo. Vincenzo da ragazzino era un centrocampista con i piedi buoni a cui piaceva già aggredire e attaccare. Che è poi quello che fanno le sue squadre. Per essere intensi dal primo all'ultimo minuto, giocando ogni 3 giorni, bisogna avere la rosa ricca dell'Inter. Finché il Bologna è riuscito a essere intenso su tutti i fronti ha fatto grandi cose, poi è calato: ma è fisiologico."