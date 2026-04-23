Cor Bo – Bologna, finale nel segno dell’Orso

Nelle prossime tre partite avrà la continuità che gli è mancata nell'ultimo periodo: le prestazioni di Bernardeschi non son passate inosservate e Orsolini è sceso nelle gerarchie, la convivenza tra i due era pressoché impossibile. Ora sta al numero 7 mettere la firma su questo finale di campionato. Per Orsolini c'è il futuro in ballo: da queste ultime partite si valuterà con attenzione la proposta di rinnovo da formulare all'esterno. Qualche squillo vincente potrebbe aiutare a regalare anche un finale più sorridente ai tifosi rossoblù.