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Cor Bo – Bologna, finale nel segno dell’Orso

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Con l'infortunio di Bernardeschi Orsolini avrà più continuità. Questa l'analisi del Corriere di Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Nel finale di stagione del Bologna servirà la firma di Riccardo Orsolini. L'infortunio di Bernardeschi concede di fatto la fascia destra al numero 7 che dovrà tenere viva la volata finale di campionato.

Nelle prossime tre partite avrà la continuità che gli è mancata nell'ultimo periodo: le prestazioni di Bernardeschi non son passate inosservate e Orsolini è sceso nelle gerarchie, la convivenza tra i due era pressoché impossibile. Ora sta al numero 7 mettere la firma su questo finale di campionato. Per Orsolini c'è il futuro in ballo: da queste ultime partite si valuterà con attenzione la proposta di rinnovo da formulare all'esterno. Qualche squillo vincente potrebbe aiutare a regalare anche un finale più sorridente ai tifosi rossoblù.

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