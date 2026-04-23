Nel finale di stagione del Bologna servirà la firma di Riccardo Orsolini. L'infortunio di Bernardeschi concede di fatto la fascia destra al numero 7 che dovrà tenere viva la volata finale di campionato.
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Cor Bo – Bologna, finale nel segno dell’Orso
Con l'infortunio di Bernardeschi Orsolini avrà più continuità. Questa l'analisi del Corriere di Bologna
Nelle prossime tre partite avrà la continuità che gli è mancata nell'ultimo periodo: le prestazioni di Bernardeschi non son passate inosservate e Orsolini è sceso nelle gerarchie, la convivenza tra i due era pressoché impossibile. Ora sta al numero 7 mettere la firma su questo finale di campionato. Per Orsolini c'è il futuro in ballo: da queste ultime partite si valuterà con attenzione la proposta di rinnovo da formulare all'esterno. Qualche squillo vincente potrebbe aiutare a regalare anche un finale più sorridente ai tifosi rossoblù.
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