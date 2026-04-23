Cor Sport – Castro non si ferma mai

Nella rosa del Bologna solo Lucumi e Miranda giocano di più del bomber argentino, questo dimostra la sua importanza. Inoltre, Castro insegue Orsolini per la palma di capocannoniere a Casteldebole: le ultime partite saranno decisive per aggiornare ulteriormente la classifica. L'alternanza con Dallinga è finita nel dimenticatoio, quello di Castro è un monopolio sul ruolo di punta. Due anni e 100 presenze dopo il suo acquisto dal Velez per 12 milioni, l'argentino è ormai una ex promessa diventata a tutti gli effetti certezza. In estate ci sarà la fila per lui, sarà compito del Bologna far le orecchie da mercante: sotto i 40 milioni non si tratterà. Assieme a Rowe, Castro è il pezzo pregiato rossoblù: chi vorrà l'argentino dovrà svenarsi per portarselo a casa.