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Cor Sport – Castro non si ferma mai

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L'attaccante argentino sempre più centrale nel Bologna: per lui ottava titolarità consecutiva. Il commento del Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Conti alla mano quella di Castro con la Roma sarà l'ottava titolarità consecutiva. Inoltre, al Dall'Ara in Serie A Castro non segna da settembre. Ecco quindi che l'argentino scalda i motori per la Roma.

Nella rosa del Bologna solo Lucumi Miranda giocano di più del bomber argentino, questo dimostra la sua importanza. Inoltre, Castro insegue Orsolini per la palma di capocannoniere a Casteldebole: le ultime partite saranno decisive per aggiornare ulteriormente la classifica. L'alternanza con Dallinga è finita nel dimenticatoio, quello di Castro è un monopolio sul ruolo di punta. Due anni e 100 presenze dopo il suo acquisto dal Velez per 12 milioni, l'argentino è ormai una ex promessa diventata a tutti gli effetti certezza. In estate ci sarà la fila per lui, sarà compito del Bologna far le orecchie da mercante: sotto i 40 milioni non si tratterà. Assieme a Rowe, Castro è il pezzo pregiato rossoblù: chi vorrà l'argentino dovrà svenarsi per portarselo a casa.

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