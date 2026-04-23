Carlino – Parla lo zio di Ferguson: “E’ possibile che Lewis parta”

Ieri al podcast "5 Stars" ha parlato Barry Ferguson, zio di Lewis: "Quest'anno Lewis è entrato e uscito spesso dall'undici titolare rossoblù. Ha giocato nelle partite di Europa League, ma non è stato impiegato con la stessa continuità in campionato. Per questo motivo non escluderei una sua cessione." Ferguson in realtà avrebbe rinnovato da poco col Bologna fino al 2029, tuttavia, questo non è garanzia di futuro insieme. Così iniziano ad apparire i rumors per la prossima stagione. Con gli addii di Freuler e Sohm, cedere Ferguson significherebbe rivoluzionare tutto il centrocampo. Si prospetta un'estate calda a livello mediatico e di mercato per il Bologna.