Gazzetta – Fiducia Orsolini, rinnovo vicino

Riccardo Orsolini è a Bologna dal 2018. Ora è arrivata la proposta di rinnovo: al numero 7 rossoblù è stato offerto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, l'obiettivo è diventare una bandiera del Bologna .

Nonostante il periodo no che sta attraversando Orsolini la società ha sempre avuto le idee chiare: il numero 7 è sempre stato amato dai tifosi, non offrirgli il rinnovo sarebbe stato un errore. C'è una scena di questa stagione che conferma tutti: quando Orsolini ha sbagliato il rigore con la Lazio lo stadio lo ha applaudito, urlando il suo nome. Andare da un'altra parte avrebbe significato perdere l'affetto dei tifosi rossoblù per ricominciare da capo. La società l'anno prossimo ridurrà la rosa senza coppe, tuttavia l'idea rimane quella di ripartire da Orsolini per tornare in Europa. Gli unici motivi per lasciare il porto sicuro rossoblù sarebbero una big o un'offerta dall'estero. L'ad Claudio Fenucci lo considera come un figlio, per l'amministratore delegato perdere Orsolini sarebbe come perdere un figlio.