Fruttano gli investimenti della famiglia Saputo. Come riporta il Cor Sport, le azioni su cui Joey Saputo aveva investito a inizio 2025 stanno andando a gonfie vele.
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In crescita del 52 per cento il valore delle azioni di Saputo
Aumentano i numeri della famiglia Saputo
La crescita in poco più di un anno è stata del 52%, consentendo alla famiglia di far fruttare l'investimento di 50 milioni di euro fatto tra il febbraio e il marzo 2025. Un risultato molto soddisfacente che conferma la crescita del valore delle azioni della multinazionale lattiero-casearia della famiglia. Oggi i Saputo guidano un impero imprenditoriale con una stima di 6.4 miliardi di dollari, confermandosi tra i proprietari più ricchi dell'intera Serie A.
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