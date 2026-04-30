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Qui Casteldebole – Cambiaghi si ferma per tre settimane

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Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

I rossoblù hanno proseguito questa mattina la preparazione alla partita col Cagliari sostenendo un allenamento insieme ai ragazzi della Primavera. Lukasz Skorupski, Joao Mario, Jonathan Rowe e Thijs Dallinga hanno svolto una seduta differenziata.

Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.

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