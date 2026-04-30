Carlino – Bologna, fattore mondiale: i sei rossoblù con l’America in testa

Iniziano le ultime giornate di questa stagione. A Casteldebole c'è una pattuglia di giocatori che in testa ha già il Mondiale. Per Lucumi, Ferguson, Vitik, Freuler, Heggem e Moro i 360 minuti rimanenti di stagione saranno da considerare l'ultimo esame pre-Mondiale.

Proprio da ciò nascono i dubbi di Italiano sulla cattiveria agonistica dei partenti direzione Mondiali: esattamente 2 anni fa Lewis Ferguson si lesionava il crociato anteriore, infortunio che gli ha poi impedito di prender parte agli Europei in Germania. Quel trauma è ancora lì. E vale per lo scozzese come per gli altri cinque rossoblù. Tuttavia, la voglia di dimostrare e di mandare un segnale alle proprie nazionali è tanto forte quanto la paura di farsi male, un calo di rendimento a maggio dovuto alla paura di chi non è sicuro del posto in Nazionale (Vitik e Heggem), potrebbe costare caro. Sullo sfondo anche Moro e Rowe: il primo spera in una chiamata da parte della Croazia, mentre il secondo in una chiamata da parte di Tuchel come giusta conclusione di una stagione fin qui di altissimo livello.