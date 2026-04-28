'Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù dopo i due giorni liberi. Per i ragazzi di Mister Italiano attivazione atletica ed esercitazioni tattiche: Nicolò Casale e Federico Bernardeschi sono rientrati in gruppo, seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Federico Bernardeschi e Thijs Dallinga. Gli esami cui è stato sottoposto Joao Mario hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro: svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati.
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Qui Casteldebole – Buone notizie: rientra Bernardeschi. Stop Joao Mario
Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
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