Qui Casteldebole – Buone notizie: rientra Bernardeschi. Stop Joao Mario

'Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù dopo i due giorni liberi. Per i ragazzi di Mister Italiano attivazione atletica ed esercitazioni tattiche: Nicolò Casale e Federico Bernardeschi sono rientrati in gruppo, seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Federico Bernardeschi e Thijs Dallinga. Gli esami cui è stato sottoposto Joao Mario hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro: svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati.