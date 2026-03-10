Qui Casteldebole – Buone notizie, due rientri in gruppo

Forze fresche per Vincenzo Italiano giovedì pomeriggio nell'andata di ottavi di finale di Europa League contro la Roma . Alla ripresa degli allenamenti di questa mattina sono infatti rientrati in gruppo Torbjorn Heggem e Juan Miranda . Di seguito il comunicato.

'A -2 da #BFCRoma i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole in una mattinata di sole: lavoro di scarico per i più impiegati col Verona, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo per gli altri. Torbjorn Heggem e Juan Miranda sono rientrati in gruppo e hanno svolto una seduta regolare con i compagni'.