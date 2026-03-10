Tutto Bologna Web
Qui Casteldebole – Buone notizie, due rientri in gruppo

Gli aggioramenti dal Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

Forze fresche per Vincenzo Italiano giovedì pomeriggio nell'andata di ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Alla ripresa degli allenamenti di questa mattina sono infatti rientrati in gruppo Torbjorn Heggem e Juan Miranda. Di seguito il comunicato.

'A -2 da #BFCRoma i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole in una mattinata di sole: lavoro di scarico per i più impiegati col Verona, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo per gli altri. Torbjorn Heggem e Juan Miranda sono rientrati in gruppo e hanno svolto una seduta regolare con i compagni'.

