Forze fresche per Vincenzo Italiano giovedì pomeriggio nell'andata di ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Alla ripresa degli allenamenti di questa mattina sono infatti rientrati in gruppo Torbjorn Heggem e Juan Miranda. Di seguito il comunicato.
Qui Casteldebole – Buone notizie, due rientri in gruppo
Qui Casteldebole – Buone notizie, due rientri in gruppo
Gli aggioramenti dal Niccolò Galli
'A -2 da #BFCRoma i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole in una mattinata di sole: lavoro di scarico per i più impiegati col Verona, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo per gli altri. Torbjorn Heggem e Juan Miranda sono rientrati in gruppo e hanno svolto una seduta regolare con i compagni'.
