Carlino – Da Vardy a Orban: i 100 giorni del mistero

Sono stati 100 giorni che hanno demolito un sogno, ma ora davanti ce ne sono dieci per rinascere. La doppia sfida con la Roma vale una stagione. Per il Carlino oggi è difficile intravedere una via ottimistica per fare lo sgambetto ai giallorossi, dopo una lunga crisi iniziata il primo dicembre con la sconfitta per 1-3 contro la Cremonese. Poi, nel pezzo a firma Marcello Giordano, si è andati sulla comunicazione del mister, che domenica ha posto nell'occhio del ciclone Santiago Castro, per i presunti gol sbagliati. Proprio quel Castro su cui Italiano, pochi giorni fa, si era espresso chiaramente 'ho paura possa farsi male'. E invece di farlo rifiatare lo ha schierato per la settima volta di fila. Non c'erano alternative? Può darsi, ma Italiano le avrebbe avute se a gennaio si fosse impuntato per avere un centravanti in sostituzione di Immobile. Fatto sta che sette sconfitte nelle ultime nove in casa sono il record negativo di tutti i cinque campionati maggiori d'Europa.