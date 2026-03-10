Carlino – Sabatini: “Qualcosa si è rotto, il Bologna ha perso euforia e fotta”

Un altro doppio ex è stato intervistato oggi dai quotidiani locali. A due giorni da Bologna-Roma il Resto del Carlino ha contattato Walter Sabatini:
Le parole di Walter Sabatini al Resto del Carlino
“L’Euroderby è l’unico che non avrei voluto vedere, è un peccato a livello sentimentale ed entrambe hanno un’anima europea. Nel Bologna, purtroppo, qualcosa si è rotto. Troppe sconfitte casalinghe. Il campionato è ancora lungo, se la squadra facesse 4-5 vittorie di fila rientrerebbe in gioco. La squadra ha perso smalto e impeto, armonia e collaborazione. Da fuori non so spiegarmi una mutazione del genere”.
