Cor Sport – Occasione per Pobega

Ecco allora che nell'Euroderby potrebbe toccare al mediano ex Milan e Spezia. Pobega cerca riscatto, si legge sul quotidiano, perché nell'ultimo periodo le scelte di Italiano sono andate in altra direzione e Tommy vuole riprendersi spazio. L'Euroderby con la Roma può essere l'occasione per rivederlo dal primo minuto, dato che Pobega ha propensione al gol e inserimenti, in più a centrocampo offre corsa e atletismo al servizio della squadra. In questo periodo è stato superato nelle gerarchie sia da Sohm che da Moro e anche col Verona è entrato solo nel finale di gara e l'ultima da titolare è stata con l'Udinese in casa, quando era rientrato dalla squalifica per l'espulsione con il Parma. Non una punizione, ma in questa fase tra campionato ed Europa League il mister ha preferito altri.