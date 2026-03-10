Cor Bo – Bombardini: “Con la Roma senza paura. Orsolini? Dico che…”

“La sconfitta col Verona fa male, ma può anche generare una voglia di riscatto. Il Bologna non ha nulla da farsi perdonare visto che viene da annate strepitose. Può capitare che una stagione non vada come sperato. La stranezza è in generale aver avuto tante sconfitte. In passato i rossoblù facevano risultato ovunque e non è facile darsi una spiegazione. Diciamo che è una annata da passo indietro. Negli anni scorsi il Bologna ha over performato lasciandosi alle spalle squadre più forti. Oggi davanti ci sono organici più dotati e forse negli anni scorso è stato fatto qualcosa di straordinario”