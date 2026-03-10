tuttobolognaweb news Gazzetta – Bernardeschi: “Vogliamo la finale di Coppa. A Bologna sto benissimo”

Le parole di Federico Bernardeschi a Gazzetta
Redazione TuttoBolognaWeb

Lunga intervista a Federico Bernardeschi oggi su Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Ho trovato un calcio diverso, ora anche le piccole squadre sono molto più attrezzate. La tecnologia sta aiutando tutti e c’è una organizzazione elevata. Nessuna partita è scontata ed è sempre una lotta. A Bologna sono stato accolto benissimo e mi sento come se fossi qui da dieci anni. E’ una città pazzesca. Nello spogliatoio De Silvestri è il punto di riferimento. Italiano è un martello. I tifosi? Vedo qualcuno con la maglia ‘rischia la giocata’.

