Va anche sul mercato oggi il Corriere dello Sport Stadio. Di recente, Giovanni Sartori si è recato spesso sui campi di Serie B per andare a sondare i talenti del futuro.
Cor Sport – Sartori a caccia di talenti in B
I nomi sul taccuino di Giovanni Sartori
Il direttore tecnico è stato visto nel derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena, dove ha osservato Daniel Tonoli, difensore classe 2002 dei canarini, e Tommaso Berti, mediano classe 2004 dei bianconeri. Non solo, gli scout rossoblù sono segnalati sulle tracce anche di Christian Comotto, classe 2008 dello Spezia e in prestito dal Milan, e su quelle di Gabriele Artistico, classe 2002 arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Sartori li ha visionati dal vivo nel recente Spezia-Monza.
