Qui Casteldebole – Ancora emergenza in difesa

Il Bologna non avrà domenica a Bergamo tre centrali difensivi. Oltre alla squalifica di Jhon Lucumi, restano out Nicolò Casale e Martin Vitik, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi: toccherà a Eivind Helland e Torbjorn Heggem giocare da titolari contro l'Atalanta. Di seguito il comunicato del Bologna: