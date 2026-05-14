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Qui Casteldebole – Ancora emergenza in difesa

Qui Casteldebole – Ancora emergenza in difesa - immagine 1
Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli di Casteldebole
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna non avrà domenica a Bergamo tre centrali difensivi. Oltre alla squalifica di Jhon Lucumi, restano out Nicolò Casale e Martin Vitik, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi: toccherà a Eivind Helland e Torbjorn Heggem giocare da titolari contro l'Atalanta. Di seguito il comunicato del Bologna:

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole in vista di Atalanta-Bologna: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Terapie e programma differenziato per Nicolò Cambiaghi; terapie per Nicolò Casale e Martin Vitik.

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