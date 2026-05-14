L’amico di Joao Mario: “Ha avuto il minutaggio che serviva. Juve? Vorrà puntarci”

Joao Mario ha trovato al Bologna il minutaggio che cercava, lasciando la Juventus a gennaio dove stazionava regolarmente in panchina, con anche due gol, uno in Europa League col Brann e uno in campionato con la Cremonese, a ridare valore alle sue prestazioni. Il portoghese è molto soddisfatto della scelta e il suo amico Pedro Silva ha parlato a Tuttojuve delle speranze per il futuro, ovvero di provare a tornare alla Juventus .

"Penso che João si sia adattato molto velocemente al Bologna in questa seconda parte di stagione. Finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno, cosa che non gli succedeva alla Juventus, e questo ha fatto un'enorme differenza a livello mentale - le sue parole - Era molto contento del trasferimento al Bologna, perché così restava in Italia e poteva continuare ad adattarsi alla Serie A. Sono sicuro che tutti a Torino abbiano seguito da vicino i suoi progressi e le sue prestazioni. Credo che la Juventus vorrà nuovamente contare su di lui la prossima stagione e dargli l'opportunità di dimostrare il suo valore. È ancora sotto contratto, quindi tornerà in bianconero e darà il massimo".