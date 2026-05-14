Carlino – Primavera, lo Scudetto non è un miraggio

C'è un Bologna che sogna in grande ed è quello Primavera. Tomasevic e soci ballano tra il quarto e il sesto posto, tuttavia, la garanzia di fare i playoff c'è. Domani alle 15 andrà in scena l'ultima partita in casa della già retrocessa Cremonese . Se il Bologna dovesse vincere e la Roma perdere i rossoblù avranno il quarto di finale tra le mura amiche.

Nonostante tutto, è già un successo: mai nella storia il club aveva toccato un punto così alto. I rossoblù, inoltre, hanno il secondo miglior rendimento esterno assoluto con 32 punti in 18 gare. Quello di Morrone è stato un lavoro eccezionale, riuscendo ad aiutare la propria squadra in una grandiosa crescita personale e collettiva. Uno dei segreti della Primavera rossoblù si chiama Luca Lo Monaco, non ha neanche 18 anni ma è già decisivo. E' proprio lui il capocannoniere del Bologna con 8 reti stagionali.