Cor Bo – Con l’Atalanta Italiano schiera la difesa inedita

Il Bologna prepara la sfida di Bergamo. Nel primo allenamento della settimana erano assenti sia Vitik che Casale che vanno verso il forfait. Oltre a loro Lucumi sarà squalificato per via della diffida. Ci sarà spazio, quindi, per il tandem tutto norvegese formato da Heggem e Helland che sarebbe la nona coppia differente schierata durante la stagione.