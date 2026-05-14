Il Bologna prepara la sfida di Bergamo. Nel primo allenamento della settimana erano assenti sia Vitik che Casale che vanno verso il forfait. Oltre a loro Lucumi sarà squalificato per via della diffida. Ci sarà spazio, quindi, per il tandem tutto norvegese formato da Heggem e Helland che sarebbe la nona coppia differente schierata durante la stagione.
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Cor Bo – Con l’Atalanta Italiano schiera la difesa inedita
Heggem e Helland titolari contro l'Atalanta. Questa l'analisi del Corriere di Bologna
Il duo più utilizzato fino ad ora è quello composto da Lucumi e Heggem in campo per 17 volte dal primo minuto. Al secondo posto c'è la coppia Lucumi-Vitik con 14 apparizioni. E' evidente come il colombiano sia il perno della difesa, tuttavia, l'estate potrebbe portarlo altrove. Queste ultime due gare saranno le prove generali per vedere se chi è già in rosa può essere in grado di sostituire Lucumi. Uno fra tutti: Eivind Helland
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