Carlino – Bologna, che nostalgia. Un anno fa la Coppa

Ricorre un anno esatto dal trionfo in Coppa Italia. Tutti gli interpreti del Bologna dell'anno scorso non stanno brillando dopo essere stati ceduti, e in ogni caso ora si apre di nuovo la partita per il futuro.

Da Ndoye a Beukema son tanti gli interpreti della vittoria della Coppa Italia che lontano dalle Due Torri si son persi. 14 maggio 2025 è una data che resterà scolpita a lungo nella memoria dei bolognesi: la vittoria della Coppa Italia ha fatto tornare la città di Bologna nei piani alti del calcio italiano. Un anno dopo la nostalgia non può che tornare presente tra i cuori dei tifosi rossoblù. Quella di lunedì del Maradona non ha nulla a che vedere con l'euforia della piazza di un anno fa. Italiano non vuole vivere di ricordi, vuole tornare subito al top col suo Bologna, proprio per questo motivo chiederà delle garanzie alla società. Tuttavia, adesso c'è una stagione da finire e domenica il Bologna andrà a Bergamo con la speranza di iniziare a mettere le basi per tornare ad essere grande.