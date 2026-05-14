Il Bologna inizia a pensare alla prossima stagione. Ora come ora l'idea principale di Saputo per la costruzione del Bologna di domani è quella di chiudere il mercato con un saldo attivo di una trentina di milioni ossia i mancati ricavi della non qualificazione in Europa.
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Cor Sport – Salvadanaio Castro: la sua cessione potrebbe pagare il mercato
La cessione di Castro potrebbe finanziare il mercato rossoblù, questa l'analisi del Corriere dello Sport
Come ormai tutti hanno capito lasceranno Bologna Lykogianis e Freuler che da 8 mesi non ha intenzione di trattare per il rinnovo. Oltre a loro anche Lucumi è pronto all'addio, mentre Sohm non verrà riscattato. In questo momento, però, il più cedibile tra i big per fare cassa è Castro: più soldi prenderà il Bologna dalla sua cessione e più potrà far mercato. Tuttavia, le operazioni sono ancora da decidere. Sartori, Di Vaio e Saputo hanno intenzione di costruire un Bologna competitivo.
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