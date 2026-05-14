Cor Sport – Salvadanaio Castro: la sua cessione potrebbe pagare il mercato

Come ormai tutti hanno capito lasceranno Bologna Lykogianis e Freuler che da 8 mesi non ha intenzione di trattare per il rinnovo. Oltre a loro anche Lucumi è pronto all'addio, mentre Sohm non verrà riscattato. In questo momento, però, il più cedibile tra i big per fare cassa è Castro: più soldi prenderà il Bologna dalla sua cessione e più potrà far mercato. Tuttavia, le operazioni sono ancora da decidere. Sartori, Di Vaio e Saputo hanno intenzione di costruire un Bologna competitivo.