Mercato – Schira: “Il Bologna chiede almeno 40 milioni per Jonathan Rowe”

In città, ovviamente, ci sono i primi allarmi per una futura plusvalenza dopo un solo anno e i tifosi vorrebbero vedere Johnny in maglia rossoblù anche la prossima stagione. Il pericolo di una cessione c'è e col mercato il rischio è sempre dietro l'angolo. Per il collega i rossoblù chiederebbero almeno 40 milioni di euro per l'ala inglese.