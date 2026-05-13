Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, alcuni club della Premier League hanno già mostrato interesse per Jonathan Rowe, tuttavia il Bologna vorrebbe provare a trattenerlo, basando su di lui il progetto tecnico del prossimo anno.
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Mercato – Schira: “Il Bologna chiede almeno 40 milioni per Jonathan Rowe”
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Bologna non intende privarsi di Rowe
In città, ovviamente, ci sono i primi allarmi per una futura plusvalenza dopo un solo anno e i tifosi vorrebbero vedere Johnny in maglia rossoblù anche la prossima stagione. Il pericolo di una cessione c'è e col mercato il rischio è sempre dietro l'angolo. Per il collega i rossoblù chiederebbero almeno 40 milioni di euro per l'ala inglese.
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