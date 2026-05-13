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Mercato – Schira: “Il Bologna chiede almeno 40 milioni per Jonathan Rowe”

Mercato – Schira: “Il Bologna chiede almeno 40 milioni per Jonathan Rowe” - immagine 1
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Bologna non intende privarsi di Rowe
Redazione TuttoBolognaWeb

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, alcuni club della Premier League hanno già mostrato interesse per Jonathan Rowe, tuttavia il Bologna vorrebbe provare a trattenerlo, basando su di lui il progetto tecnico del prossimo anno.

In città, ovviamente, ci sono i primi allarmi per una futura plusvalenza dopo un solo anno e i tifosi vorrebbero vedere Johnny in maglia rossoblù anche la prossima stagione. Il pericolo di una cessione c'è e col mercato il rischio è sempre dietro l'angolo. Per il collega i rossoblù chiederebbero almeno 40 milioni di euro per l'ala inglese.

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